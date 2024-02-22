Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazililerle bir araya gelmek için ilçede düzenlediği mitinge partililerden ve İBB çalışanlarından başka kimse katılmadı. İmamoğlu konuşmasını, İBB personeli ve CHP teşkilatına yaptı.

Yerel seçime sayılı günler kala İstanbul'da aday ve partiler çalışmalarına hız verdi.İlçe ziyaretleri yapan adaylardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Sultangazi'deydi. Sultangazi'de İmamoğlu'nun halkla buluşma programında miting organize edildi.Öğle saatlerinde başlayan mitinge gelen İmamoğlu, hoşuna gitmeyen bir tabloyla karşılaştı. Mitinge katılım, beklenenin altında oldu. Miting alanında sadece CHP teşkilatından partililer vardı.Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı. Alanı İBB personeli ve CHP teşkilatı ile doldurmaya çalıştılarHalkın katılmadığı mitingde alanın dolu gözükmesi için İBB personelinin de alana alındığı götüldü.İmamoğlu, Sultangazi mitinginde CHP teşkilatına ve İBB personeline hitap etti.