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Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de katıldığı program sonrası yeni yol yapım çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'
Ekleme: 22.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçime az bir süre kala adaylar, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor.

Bu isimlerden birisi de CHP'nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, Sultangazi'de düzenlenen miting kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Miting için Sultangazi'ye gelen İmamoğlu, umduğunu bulamadı.

Katılımın az olduğu miting sonrası Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar tarafından yeni yapılan yol nedeniyle tepki gösterildi.

Eski yol İBB tarafından kapatıldı

Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'

'Mağdurum ben...'

Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, '1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben' dedi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Tepkiler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu ise 'Vatandaşlarımız bu yolun uzunluğundan şikayet ederek yine madenin içinden geçen yolu talep ediyorlar. Biz de onlara sizin ulaşım konforunuzu çözmek bizim sorumluluğumuzda bu bağlamda süreci çözüme kavuşturmak adına arkadaşlarımıza talimat verdik. Hanımefendiler kendi içlerinde kurul oluşturdular. Oturup, konuşulacak. Tabii sorun çok köklü, 1924'te burada tapusunu alıp Selanik'ten göç etmiş vatandaşlarımız var.

Haklı olarak burada bu maden neden var diyorlar. Ona tabii benim bulacak çözümüm yok, yani bu sorun 40,50,60 yıllık bir sorun. Daha da eskisi var hatta ama biz şu anda buradaki yerleşim yerlerini korumak, ulaşım noktalarını insanların sağlıklarını tehdit edecek süreçlerden taşımak, onların konforunu, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak. Bizim yapmamız gereken bunlar' diye konuştu.

Tepki gösteren kadınla diyaloğu dikkat çekti

Kendisine tepki gösteren bir kadınla konuşan İmamoğlu, 'Hanımefendi çağıracaklar. Şimdi sizinle aynı şeyleri konuşamam tekrar' dedi.

Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'




Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'

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