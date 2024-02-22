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Beyaz Gazete
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CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

CHP'de sular durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan krizlerin ardından yapılan kurultayda Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu geçerek partinin yeni genel başkanı olmuştu. CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı delegelere rüşvet verildiğini iddia etti.

CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar
Ekleme: 22.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar
Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmiş ve yerine Özgür Özel seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.

300 BİN LİRALIK PAZARLIK

Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:
'15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.

CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.

CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

BELGELER ELİMDE
Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün.'










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