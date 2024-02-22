CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmiş ve yerine Özgür Özel seçilmişti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:'15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün.'