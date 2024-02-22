Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Başkan Erdoğan'ın çizdiği yerlilik ve millilikle tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı.Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleriCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN dün sabah Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu yaptı.Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.11 dakikalık ilk uçuşu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Dün 8 bin feet'e çıkan KAAN'ın seri üretimine 2028'de başlanması bekleniyor. Türkiye böylece 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri oldu.Radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatılan KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.Uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarının da bulunması bekleniyor. KAAN yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek.Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.2024'ün dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Türkiye; Yunanistan, İsrail, Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı.Dünya ülkelerinin ordularını kıyaslayan Globalfire isimli internet sitesi şimdi de ülkelerin hava kuvvetlerinin sıralamasını yayınladı. Zirveyi ABD ve Rusya alırken, Türkiye ise 9. sıradan listeye girdi.Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin: KAAN'ın, F-35'ten üstün özellikleri var. İkisi de görünmez teknolojiye sahip. Ancak Kaan F-35'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor.Yerli ve milli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri takılabiliyor. Ayrıca Kaan çift motorlu. Manevra kabiliyeti daha yüksek ve menzili daha uzun. Üstelik muazzam bir elektronik harp yeteneğine sahip.KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönmesinin ardından, uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.İniş sırasında çekilen videolarda personelin "Haydi oğlum, çok iyi çok iyi, maşallah. Allah esirgesin" dediği duyuldu.KAAN'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıklayan Erdoğan, Milli Muharip Uçağın gövdesine görücüye çıktığı ilk tarih olan 1 Mayıs 2023'ü yazarak imzasını atmıştı.KAAN'ın uçuşu sonrası test pilotu Barbaros Demirbaş, TUSAŞ çalışanları tarafından alkışlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da 'Şanlı Ulus'un Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı! KAAN'ın ilk uçuşu asil milletimizi sevince boğdu' mesajını paylaştı.Yüksek durumsal farkındalıkPilotun iş yükünü azaltan otomasyonDiğer unsurlarla müşterek çalışabilirlikDüşük görünürlük ve kızıl ötesi izDahili silah yuvasıKAAN'In uçuşunu vatandaşlar sosyal medyada paylaştı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gurur projesi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kaan, Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gururlarından biri oldu.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Köklerden göklere... Hayırlı uğurlu olsun.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türk'ün çelik kanatları gökyüzünde!Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görğün: Bu milletin başarısı.KAAN'ın ilk uçuşunu dünya manşetten duyurdu. Bloomberg tarihi uçuş için 'dönüm noktası' değerlendirmesinde bulunurken Yunan basını KAAN'ın gelişmiş özelliklerini yazdı.Askeri teknoloji sitesi Defence Blog 'Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı' dedi.Yunan Proto Thema 'Türk analistler uçağın F-35'ten üstün olduğunu söylüyor' dedi. Bir başka Yunan yayın organı Ethnos 'Yeni Türk savaş uçağı uçuruldu. Yapay zekâyla, drone'larla çalışıyor' manşetini attı.KAAN'ın ilk parça üretiminin yapıldığı duyurulduğunda müzmin muhalifler "Kalorifer peteği gibi duruyor" diyerek dalga geçmişti.Fondaş medya da bu mesajları haberlerine taşımıştı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "KAAN göklerde. Ama o uçamasın diye yapılanları unuttuk mu?İlk parçası üretildiğinde müzmin muhalifler neler demişti hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.Öte yandan bir fotoğraf üzerinden KAAN'ın kokpitinin demir çubukla açıldığı yalanlarını ortaya atanlar da dün sessizliğe büründü.