  • USD: 30,91 - 30,97
  • EURO: 33,39 - 33,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde ülkeye çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı. Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN gökyüzü ile buluştu. KAAN dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülke arasına sokacak.

Ekleme: 22.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Başkan Erdoğan'ın çizdiği yerlilik ve millilikle tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN dün sabah Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

11 dakikalık ilk uçuşu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Dün 8 bin feet'e çıkan KAAN'ın seri üretimine 2028'de başlanması bekleniyor. Türkiye böylece 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri oldu.

Radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatılan KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarının da bulunması bekleniyor. KAAN yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

HAVA KUVVETLERİ'NDE DÜNYANIN İLK 10'UNDAYIZ

2024'ün dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Türkiye; Yunanistan, İsrail, Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı.
Dünya ülkelerinin ordularını kıyaslayan Globalfire isimli internet sitesi şimdi de ülkelerin hava kuvvetlerinin sıralamasını yayınladı. Zirveyi ABD ve Rusya alırken, Türkiye ise 9. sıradan listeye girdi.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

'F-35'TEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ VAR'

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin: KAAN'ın, F-35'ten üstün özellikleri var. İkisi de görünmez teknolojiye sahip. Ancak Kaan F-35'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor.

Yerli ve milli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri takılabiliyor. Ayrıca Kaan çift motorlu. Manevra kabiliyeti daha yüksek ve menzili daha uzun. Üstelik muazzam bir elektronik harp yeteneğine sahip.

PERSONELİN İNİŞ HEYECANI: HAYDİ OĞLUM, MAŞALLAH ALLAH ESİRGESİN

KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönmesinin ardından, uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.İniş sırasında çekilen videolarda personelin "Haydi oğlum, çok iyi çok iyi, maşallah. Allah esirgesin" dediği duyuldu.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

İLK İMZA ERDOĞAN'DAN İSİM BAHÇELİ'DEN

KAAN'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıklayan Erdoğan, Milli Muharip Uçağın gövdesine görücüye çıktığı ilk tarih olan 1 Mayıs 2023'ü yazarak imzasını atmıştı.

PİLOTA ALKIŞ

KAAN'ın uçuşu sonrası test pilotu Barbaros Demirbaş, TUSAŞ çalışanları tarafından alkışlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da 'Şanlı Ulus'un Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı! KAAN'ın ilk uçuşu asil milletimizi sevince boğdu' mesajını paylaştı.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

İŞTE KAAN'I EŞSİZ KILAN ÖZELLİKLER

Yüksek durumsal farkındalık

Pilotun iş yükünü azaltan otomasyon

Diğer unsurlarla müşterek çalışabilirlik

Düşük görünürlük ve kızıl ötesi iz

Dahili silah yuvası

BÜYÜK GURUR

KAAN'In uçuşunu vatandaşlar sosyal medyada paylaştı.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gurur projesi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kaan, Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gururlarından biri oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Köklerden göklere... Hayırlı uğurlu olsun.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türk'ün çelik kanatları gökyüzünde!
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görğün: Bu milletin başarısı.


Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

DÜNYA MANŞETTEN DUYURDU: DÖNÜM NOKTASI

KAAN'ın ilk uçuşunu dünya manşetten duyurdu. Bloomberg tarihi uçuş için 'dönüm noktası' değerlendirmesinde bulunurken Yunan basını KAAN'ın gelişmiş özelliklerini yazdı.

Askeri teknoloji sitesi Defence Blog 'Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı' dedi.
Yunan Proto Thema 'Türk analistler uçağın F-35'ten üstün olduğunu söylüyor' dedi. Bir başka Yunan yayın organı Ethnos 'Yeni Türk savaş uçağı uçuruldu. Yapay zekâyla, drone'larla çalışıyor' manşetini attı.

DALGA GEÇENLER KAYIPTA

KAAN'ın ilk parça üretiminin yapıldığı duyurulduğunda müzmin muhalifler "Kalorifer peteği gibi duruyor" diyerek dalga geçmişti.
Fondaş medya da bu mesajları haberlerine taşımıştı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "KAAN göklerde. Ama o uçamasın diye yapılanları unuttuk mu?

İlk parçası üretildiğinde müzmin muhalifler neler demişti hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir fotoğraf üzerinden KAAN'ın kokpitinin demir çubukla açıldığı yalanlarını ortaya atanlar da dün sessizliğe büründü.



MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak
12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
İhracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık destek verilecek
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'