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10 ilde Sibergöz-22 operasyonu! 15 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

10 ilde Sibergöz-22 operasyonu! 15 kişi yakalandı
Ekleme: 22.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
10 ilde Sibergöz-22 operasyonu! 15 kişi yakalandı
Emniyet güçleri siber suçlara yönelik operasyonlarını başarı ile sürüdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda düzenlenen son operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

"15 şüpheli gözaltına alındı"

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı."

En hassas olduğumuz konuların başında Çocuklarımızı Korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

10 ilde Sibergöz-22 operasyonu! 15 kişi yakalandı
10 ilde Sibergöz-22 operasyonu! 15 kişi yakalandı

"10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi"

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"Çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığında satıldığı tespit edildi"

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
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