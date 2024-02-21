WhatsApp yepyeni özelliğini duyurdu: İkisini aynı anda kullanabilirsiniz

Türkiye'deki kullanıcılarını mesajla bilgilendiren WhatsApp, artık aynı anda iki hesabın kullanılabileceğini duyurdu.Buna göre, artık numaraları farklı olduğu sürece iki WhatsApp hesabı arasında geçiş yapılabilecek.'İster iş için, ister kişisel isterse başka bir şey için olsun, konuşmalarınızı zahmetsizce yönetebilirsiniz.'WhatsApp'a girin ve sonrasında ''Ayarlar'' kısmına tıklayın. Ayarlarda yer alan ''Hesap'' kısmına dokunun.Daha sonra şu anda Türkiye'deki telefonlarda gözükmeyen ama güncelleme geldiğinde gözükecek olan ''Hesap ekle'' kısmına tıklayın. WhatsApp'a girin ve sonrasında ''Ayarlar'' kısmına tıklayın. Ayarlarda yer alan ''Hesap'' kısmına dokunun.Daha sonra şu anda Türkiye'deki telefonlarda gözükmeyen ama güncelleme geldiğinde gözükecek olan ''Hesap ekle'' kısmına tıklayın.Hizmet Koşulları ile Gizlilik İlkesi'ni okuyun. Koşulları kabul etmek için ''Kabul Et ve Devam Et''e dokunun.Bu aşamada yeni telefon numaranızı girmeniz gerekecek. Ülke kodunuzu eklemek için açılır listeden ülkenizi seçin. Ülke kodunuzu eklemek için açılır listeden ülkenizi seçin. Telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz olarak girin. Hesabı kullanabilmek için SMS veya arama yoluyla 6 haneli kayıt kodu alacaksınız, bu yüzden ''Bitti'' ya da ''İleri'' simgesine ve ardından ''Tamam'' yazısına dokunun.Hesaplar arasında geçiş yapmak için WhatsApp'ı açın. Daha fazla seçenek kısmına tıklayın. Burada ''Hesap değiştir'' seçeneği gözükecek, ona tıklayın.