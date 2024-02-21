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Murat Kurum'dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP-DEM-Kandil üçgeninde kurulan kirli ittifaka tepki gösterdi. İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracaklarını söyleyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık.1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.

Ekleme: 21.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracağız
CHP ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurdu. CHP, DEM Parti'nin isteği doğrultusunda Esenyurt adayını değiştirdi, yerine sözde 'Kürdistan' çıkışları ile bilinen Ahmet Özer'i aday gösterdi. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum ise katıldığı canlı yayın programında bu kirli pazarlıklara tepki gösterdi. Ayrıca son anket sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, anketlerde öne geçtiklerini kaydetti.

Murat Kurum'dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracağız

'NEREDEN TALİMAT ALDIKLARINI BİLİYORUZ'

CHP-DEM-Kandil ortaklığı ile ilgili konuşan Kurum, 'Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz. Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş.' ifadelerini kullandı.

'İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak.' diyen Kurum, 'Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik.' dedi.

Murat Kurum'dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracağız

'PAZARLIKLAR GÜNBEGÜN ORTADA'

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğine dikkati çeken Kurum, 'Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür adayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Murat Kurum'dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracağız

'ANKETLERDE ÖNE GEÇTİK'

Son anket çalışmalarına da değinen Kurum şunları kaydetti:

'Biz gittiğimiz her yerde öyle bir sevinç görüyoruz ki İstanbullular 40 günü iple çekiyorlar. Yapılan anketlerde de 8-10 puan yukarıda oldukları manipülasyonlarını yapıyorlardı. Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik. Sahadaki anket en gerçekçi ankettir en doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de hatırlayın. Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu? Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez.'
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