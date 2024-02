İstanbul barajlarında son durum ne? Baraj doluluk oranlarında yüzde 544 artışlar görüldü

İstanbul baraj doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artış göstererek, yüzde 76,25 seviyesine yükseldi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan baraj doluluk oranları, bugün itibarıyla yüzde 76,25 olarak ölçüldü. Buna göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı.Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.Istrancalar'da geçen yıl yüzde 42,81 olan doluluk oranı, bugün yüzde 76,68 olarak kaydedildi. Barajdaki doluluk geçen yıla göre yüzde 79'a yükseldi.Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,57 oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki oran yüzde 32,87 olurken, artış yüzde 118 olarak gerçekleşti.Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 33,93 olan doluluk, bugün yüzde 55,29 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre barajdaki artış yüzde 63 oldu.Alibey Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 11,69 olan doluluk oranı, bugün 75,32'ye yükseldi. Artış, yüzde 544 olarak gerçekleşti.Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 32,79 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 123 yükselişle yüzde 73,08 olarak kayıtlara geçti.Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 88,59 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 48,79 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla göre artış yüzde 82 oldu.Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 38,56 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 90,23 oldu. Darlık'ta doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 arttı.Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 36,58 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 144 yükselişle yüzde 89,21 olarak kaydedildi.Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 6,77 iken, bugün yüzde 739 artışla yüzde 56,8'e yükseldi.Kazandere Barajı'nda 21 Şubat 2023'te yüzde 3,62 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 1576 artışla 60,68 olarak kayıtlara geçti.İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları:2016'da yüzde 86,792017'de yüzde 86,812018'de yüzde 79,912019'da yüzde 91,462020'de yüzde 62,182021'de yüzde 50,562022'de yüzde 80,372023'te yüzde 34,92 ikenBugünkü oran yüzde 76,25 olarak kayıtlara geçti.İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, geçen yıl büyük kuraklık yaşandığını, bu durumun bir dönem İstanbul'daki barajları kuruma noktasına getirdiğini söyledi.Eylülden itibaren yağışların artmasıyla barajların yeniden dolmaya başladığını belirten Özdemir, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranındaki artışın İstanbul halkı için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.Özdemir, barajlarda su doluluk oranı artsa da bunun yeterli olmadığını vurgulayarak, 'İstanbul'un nüfusu yüksek. Barajlar tam dolu olsa bile yetme ihtimali yok. Onun için vatandaşlarımızın dikkat etmesi, daha çok tasarruf yapılması gerekiyor. Suyu daha fazla biriktirmemiz, gökyüzünden düşen her damlayı tekrar kazanmamız lazım.' diye konuştu.İstanbul'a su sağlayan barajların her birinin doluluk seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktaran Özdemir, mayısa kadar yaşanacak yağışlarla barajlardaki su seviyesinin daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise barajlarda doluluk oranının artmasının önemli olduğunu belirtti.Barajlardaki doluluğun yüzde 77 seviyesine yaklaştığını vurgulayan Toros, 'Her ne kadar barajların doluluk oranı sevindirici olsa bile su kaynağımızı verimli kullanmak zorundayız. Başta yağmur hasadı olmak üzere su kaynaklarımızı daha verimli kullanma konusunda farkındalık, duyarlılık çalışmaları yanında yeni ürünler geliştirmeliyiz.' değerlendirmesinde bulundu.