Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 118 artarak, 29 bin 313'e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 138 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Son saldırılarda 118 kişinin yaşamını yitirdiği ve bölgedeki can kaybının 29 bin 313'e çıktığı bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin 163 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının 69 bin 333'e ulaştığı kaydedildi.Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.