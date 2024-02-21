Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz

Erzincan'da 13 Şubat günü yaşanan heyelana ilişkin çalışmalar yakından takip ediliyor.İliç'teki altın maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kaldı. İlk andan itibaren ekipler bölgeye sevk edildi ve çalışmalara başlandı.Gece-gündüz devam eden arama-kurtarma çalışmaları Bakanlar tarafından da yakından takip edildi. Bugün ise heyelanın 9'uncu gününde bölgedeki son duruma ilişkin Bakanlardan açıklama geldi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:'Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Olayın oluş nedeniyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Adli konudaki süreç de devam ediyor. Bu sayı artabilir. Tesiste herhangi bir faaliyet yapılmıyor.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şöyle konuştu:'İlk andan itibaren devletimiz her zaman olduğu gibi seferber oldu. Yaklaşık 3 bine yakın personelle arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Bu büyük bir kaza. Aram işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğine öncelik veriyoruz. Bu yığın linç alanlarının her anını, sismik ölçümlerle takip ediyoruz. Bize katkı sunacak herkesle bilgimizi paylaşıyoruz.Sabırlı Deresi'ndeki aramalara ara vermiştik. Sebebi ne, önce arama yapan arkadaşlarımızın güvenliğini alıyoruz. Yukarıdaki yığının daha aktif hale gelmesiyle ilgili rapor sonucunda Sabırlı ve Mangal bölgesindeki arama çalışmalarına ara veriyoruz. Büyük metanet gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum, sabır diliyorum.'