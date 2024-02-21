Başkan Erdoğan: Allah CHP'li seçmene sabır versin! Yapay zeka neyi emrederse onu aday gösterdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Afyon'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Şahsım ve Cumhur İttifakı adına Afyonkarahisar'a teşekkür borcumuz var. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biz partimizi kurarak Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde desteğinizi hep yanımızda hissettik. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik.Şimdi önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimler var. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi çok kritik seçimlerde tercihimizi kullanacağız. Milli mücadeleyi nasıl Cumhuriyetimizle taçlandırdıysak birer yıl arayla yapılan seçimlerle Türkiye Yüzyılı'nın başladığını da tüm dünyaya müjdeliyoruz.Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımlarıyla Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında da milletimizi zirvede hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz.Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri bile yok. Belediye başkan adaylarını yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, kimi emrederse vatandaşımızın karşısına onu çıkarıyorlar. Allah bunlara akıl, fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştıranlardan ne ülkeye ne de partilerine hayır gelir.Kandil'de siyaset yapanlarla iş tuttular. Ders almak yerine bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. Milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Biz de hakikatleri insanımıza anlatmaktan geri durmayacağız.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Onların da sesine kulak vermeye, beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Başkan adaylarımızı tespit ederken de böyle hareket ettik. Adaylarımızın kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyoner olmasına dikkat ettik.Vatandaşlarımız adayları değerlendirirken şehrine, kendi hayatına ne gibi bir katkısı olacağının hesabını yapar.Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerde kendisini göstermeye çalışıyor ki insan şaşıp kalıyor. Belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. İhtiyaçlar, imkanlar bellidir, hepsini bir araya getirir hizmet planlamasını yaparsınız. Her konuda atıp tutanları kendi haline bırakın. Belediyecilik hesap kitap işidir. Siz sandıktan şehrinize aşkla hizmete edecek adayları çıkarmaya bakın.Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yok. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanlayız.Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. Kızılelma F-16'nın taşdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye 5'inci nesil uçağımızda kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.