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Adana'da 4 ay önce evlenen adamın başına gelmeyen kalmadı... Eşi tam 2 kez!

Salih İsmail isimli vatandaş, eşinin 2 kere kaçırıldığını ve ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Ekleme: 21.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Adana'da 4 ay önce evlenen adamın başına gelmeyen kalmadı... Eşi tam 2 kez!Suriye'den Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail, 4 ay önce Dilan isimli kadınla evlendi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftin başına gelmeyen kalmadı.

2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar, sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi.

Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı.

Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.

Adana'da 4 ay önce evlenen adamın başına gelmeyen kalmadı... Eşi tam 2 kez!

Eşi yeniden kaçırıldı

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı.

Yine fidyeciler, Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler, her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.



"Eşimi kaçırdılar"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Salih İsmail, “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum.” dedi.

"Çöp atarken kaçırmışlar"

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adana'da 4 ay önce evlenen adamın başına gelmeyen kalmadı... Eşi tam 2 kez!
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