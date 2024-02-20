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Naci Görür Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti: Depremi batısına taşıyor

Prof. Dr. Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı, yani Bingöl Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar gelen bu fay hattı, her nerede bir deprem oluşturursa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelir, bu hep böyle olmuştur. Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır" dedi.

Ekleme: 20.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Naci Görür Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti: Depremi batısına taşıyor
Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden olarak binlerce canımızı hayattan kopardı.

Asrın felaketinin birinci yılında çalışmalar sürerken diğer yandan da gözler olası Marmara depremine çevrildi.

Marmara depremine yönelik hazırlıklar sürerken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları da dikkat çekiyor.

Son olarak Tekirdağ'da katıldığı bir konferansta konuşan Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na vurgu yaptı.

Görür, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrası yaptıkları çalışmalarla yetkililere, bölgenin yeni bir deprem için hedef haline geldiği uyarısında bulunduklarını söyledi.

'Depremin şiddeti kırılacak fay hattına göre değişiklik gösterecek'

Olası Marmara depreminin şiddetinin kırılacak fay hattına göre değişiklik göstereceğini öngördüğünü belirten Görür, şöyle konuştu:

Marmara'da Adalar fayının boyu 45 kilometre eğer bu fay kırılırsa, en fazla 7 şiddetinde deprem üretir. Diğeri Yeşilköy açıklarından başlayıp Orta Marmara çukurluğuna kadar gelen 65-70 kilometrelik Kumburgaz fayıdır eğer kırılırsa minimum 7,2 şiddetinde deprem üretir. Bu ikisi birden kırılırsa şiddet 7,4'e kadar çıkar.

Orta Marmara çukurluğundan Tekirdağ'a kadar olan Tekirdağ fayının biz kırılmış olduğunu biliyoruz. Özellikle 1912 Şarköy depremi sırasında ki o deprem sadece karada olmamış denizdeki o kısmı da kırmış ve büyük ölçüde enerjisini boşaltmıştır. Tekirdağ fayının kırılmış olduğunu biz denizaltı araştırmalarıyla saptadık.

'Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor'

Görür, deprem uyarılarının bir kesim tarafından 'felaket tellallığı' olarak değerlendirildiğini ancak depremin doğal bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Herkesin depreme hazırlıklı olması ve gereken önlemleri alması gerektiğini bildiren Görür, 'Devekuşu gibi başını kuma gömerek bizleri dinlemek ve deprem lafını duymak istemeyenlerin çoğu öldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı, yani Bingöl Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar gelen bu fay hattı, her nerede bir deprem oluşturursa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelir, bu hep böyle olmuştur. Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır.' dedi.
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