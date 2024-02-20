CHP'li isim Özgür Özel'i tiye aldı! 'Gerçekten normal zeka yetmezdi'

Türkiye, adım adım 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidiyor.Vatandaşlar 31 Mart günü sandık başına gidecek ve 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini teslim edeceği kişileri seçecek.Seçimlere kısa süre kala adayların son derece önem taşıdığı bu kritik süreçte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir açıklamada bulundu.'YAPAY ZEKA İLE BELİRLEDİĞİMİZ ADAYLAR VAR' DEMİŞTİ'Yapay zekanın adayları var. Mesela 500'üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, 'Bu ismi ankette sormak ister misiniz?' diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiğiz bu kişi , ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zek denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.' ifadelerini kullandıCHP'Lİ ÖZDİL, ÖZGÜR ÖZEL'İ TİYE ALDI!Özdil, 'CHP Genel Başkanı Özel, Belediye Başkan Adayları'nı belirlerken yapay zeka teknolojisinden yararlandıklarını açıkladı. Hatta aday bile olmadığı halde yapay zeka önerdiği için aday yapılanlar oldu. Şu anda yapay zeka belediye başkan adaylarımız var. Sosyal medyada yayın yaparken sadece 5 kişinin izlediği Ahmet Davutoğlu'na CHP listesinden 10 milletvekili vermek için, Sadullah Ergin'i CHP listesinden aday yapmak için gerçekten normal zeka yetmezdi.' dedi.