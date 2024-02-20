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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Uluslararası zehir taciri Türk Escobar’ı lakaplı cezaevinde bulunan Ürfi Çetinkaya’nın örgütünde yer alan Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol kırmızı bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Arap Emirliği, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapılarak örgüt çökertildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ekleme: 20.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda; elebaşılığını Uluslararası zehir taciri Türk Escobar'ı lakaplı Ürfi Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol kırmızı bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

TONLARCA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

Etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

11 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Arap Emirliği, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz' dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda;

Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi ÇETİNKAYA'nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem ÇETİNKAYA'nın da içerisinde bulunduğu Suç Örgütünün;
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