Afganistan’da heyelan: En az 25 ölü, 8 yaralı

Afganistan’da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yanı sıra yetkililer, olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını engellediğini de bildirdi.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde yer alan Nakre köyünde yoğun kar yağışı sonucu heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, bölgeye helikopterlerin iniş yapamadığını ve karın yolları kapattığını aktardı.Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Sayeq, gece meydana gelen olayda yaklaşık 15 ila 20 evin tamamen veya kısmen yıkıldığını açıkladı.Köye ulaşmayı başaranlar ekipler hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ederken, Nuristan Enformasyon ve Kültür Müdürü Cemullah Haşimi kurtarma operasyonu için modern ekipman, araç ve tesislerin mevcut olmadığını belirtti. Öte yandan Nuristan'da 2017 yılında meydana gelen çığda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.