CHP'li Narlıdere Belediyesi'nin durmak bilmeyen ağaç katliamı!

CHP'li Narlıdere Belediyesi, 2. İnönü mahallesinde parke taş depolama alanı yapacağım diyerek onlarca zeytin ve mandalina ağacını, söküp başka yere dikmek varken katletti.Altınvadi caddesi üzerinde yer alan arazide bulunan zeytin ve mandalina ağaçları önceki gün belediye ekipleri tarafından iş makinaları aracılığı ile yerle bir edildi. İddiaya göre temizlenen alana park bahçe atıkları ile molozlarla doldurulmaya başlandı.Yaşananlara isyan eden vatandaşlar "O ağaçların kime ne zararı vardı. Ağaç dostu olduğunu, yeşili koruduğunu iddia eden yerel yönetim tüm uyarılarımıza rağmen zeytin ve mandalina ağaçlarını katletti.Yazıklar olsun." diyerek belediye eliyle gerçekleştirilen yeşil katliamının bir an önce durdurulmasını istedi.CHP'li Narlıdere Belediyesi, 2. İnönü Mahallesinde, Altınvadi Caddesi üzerinde ağaç katliamına imza attı.Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen belediye ekipleri önceki gün Narlıdere Belediyesi Temizlik işleri Şantiyesinin bulunduğu alanın karşısındaki arazide yer alan mandalina ve zeytin ağaçlarını iş makinaları ile yerle bir etti.Çevre sakinlerinin iddiasına göre bitki örtüsünden temizlenen alana belediye ekipleri tarafından moloz dökülüp çukur alan doldurulmaya başlandı.Alanın etrafındaki yürüyüş yolunda sabahları spor yapan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. 'Ağaçlar katledilmesin' diye günlerdir mücadele verdiklerini belirten çevre sakinleri: "Ne yaptıysak olmadı.Bütün itirazlarımıza rağmen belediye bildiğini okuyup iş makinaları ile ağaçları katletti. Bize ağaçların başka yere dikileceğini, taşınacağını söylüyorlar. Kepçe ile ağaç mı sökülür. Sökmek değil resmen kırıp katlediyorlar. Derdimizi anlatacak bir tane yetkili bulamadık.Her seferinde basmakalıp cevaplarla bizi başlarından savdılar. Yolun hemen kenarındaki Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin pisliği, çevreye yaydığı kötü koku ve sebep olduğu sinek istilası yetmiyormuş gibi gelip bir de insanların gözlerinin içine baka baka güzelim zeytin ve mandalina ağaçlarını katlettiler.Önümüzde seçim var. Günlerdir yüzümüze bakmayanlar, şikayetlerimizi görmezden gelenler yarın gelip bizden hangi yüzle oy isteyecekler. Yazıklar olsun." dedi.Söz konusu alanın hemen karşısında, Altınvadi Caddesi üzerinde Narlıdere Belediyesi'ne ait temizlik işleri şantiyesinin bulunduğunu hatırlatan vatandaşlar: "Belediyeye ait çöp kamyonları mesai bitimi buraya park ediliyor. Burada kirli kamyonlar tazyikli suyla yıkanıp pis sular dereye akıtılıyor.Bu da havaların ısınması ile birlikte pis koku ve sineğe sebep oluyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi park bahçe atıklarını yasak olmasına rağmen yolun hemen karşısında, ağaç katliamı yapılan alana döküyorlar.Görev tanımları arasında yeşil dokuyu koruyup çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturacak eylemlere karşı mücadele etmek olan belediye, Narlıdere'de bizzat çevre ve doğa katliamına imza atıyor.Üstelik bunu da halka karşı, bölgede yaşayan insanların gözünün içine baka baka yapıyor. Çevre sitelerde yaşayan vatandaşlar olarak katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz." diyerek tepki gösterdi.