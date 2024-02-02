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Cevdet Yılmaz ihracat rakamlarını değerlendirdi: Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklanan ocak ayı ihracatını değerlendiren bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma planında katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturması doğrultusunda yapısal reformların devam edeceğine vurgu yaptı.

Ekleme: 2.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 2.02.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz ihracat rakamlarını değerlendirdi: Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız
Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı.

Türkiye'nin ihracatı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu.

Böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, olumsuz şartlara rağmen Türkiye'nin sergilediği ihracat performansını tebrik ederek şu açıklamada bulundu:

Dünya büyüme ve ticaretinin tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, bölgemizde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ihracatçılarımızın sergilediği yüksek performansı tebrik ediyorum.

'İhracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz'

Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz. İç tasarrufları artırarak cari açığı düşürürken, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmış, verimliliği ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturma hedefimiz doğrultusunda yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz.

'Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız'

Siyasi istikrar ve güven ikliminde, tüm paydaşlarımızla istişare içinde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımızda ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım çalışmasıyla uygulayarak ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız.
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