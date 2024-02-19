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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Karadeniz’in doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara ve İç Anadolu için ise sis uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu…

Ekleme: 19.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan rapora göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


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