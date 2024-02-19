Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan rapora göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 11°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 10°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurluSİNOP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı