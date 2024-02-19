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İzmir ve Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 39, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ekleme: 19.02.2024 - 09:10 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
İzmir ve Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla

Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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