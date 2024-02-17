Otoyolda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki 34 GOJ 61 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 34 DD 9891 plakalı cip çarptı.Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ali Ç., Hakan Ç., Duygu Ç., Mira Ç.(1) ve İsmet K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Otomobil içerisinde bulunan Feride Çırçır ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından 2 şeritten verildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.