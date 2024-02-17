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Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

İsrail'in Gazze katliamı sürerken soykırımı durdurmak için uluslararası çaba da devam ediyor. İsrail hükümetine karşı yükselen seslerin yanı sıra ateşkes görüşmeleri için birçok ülke de devreye girdi. Ne var ki Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümet katliamda geri adım atmadı. Kabine içinde yaşanan ayrılıklar ve gerilim artarken Netanyahu'ya karşı sesler de giderek yükseldi.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!
Ekleme: 17.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!
İsrail basını, savaş kabinesi içinde yaşanan büyük gerilimi sayfalarına taşıdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre İsrailli bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı harekete geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail Savaş Kabinesi'ndeki iki bakan, Netanyahu'yu kendilerini Gazze'deki İsrailli rehinelerle ilgili kararların dışında tutmakla suçlayarak kabineyi dağıtmakla tehdit etti.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Kamu yayıncısı KAN, muhalefetteki Ulusal Birlik partisinden Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un Perşembe günü yapılan toplantıda Netanyahu'yu Savaş Kabinesi'ni feshetmesi yönünde tehdit ettiğini bildirdi.

Gantz ve Eisenkot, Netanyahu'nun Hamas'la olası bir mahkum takası anlaşmasına ilişkin toplantılara katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndermeme kararından duydukları üzüntüyü dile getirdi. KAN'ın haberine göre, aynı zamanda Savaş Kabinesi'nde yer alan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Kahire'ye heyet göndermeme kararına itiraz etti.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Haberler, Netanyahu'nun Çarşamba günü olası bir rehine anlaşmasına ilişkin takip görüşmeleri için bir heyet göndermeyi reddetmesinin ardından geldi. Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in 'Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyeceğini ve yalnızca Hamas'ın tutumundaki bir değişikliğin müzakerelerde ilerlemeye olanak sağlayacağını' söyledi. KAN, Savaş Kabinesi'ndeki gerilimin son günlerde en yüksek seviyeye ulaştığını da ekledi.

Öte yandan Gantz'ın bu çıkışı, ülkede Netanyahu'ya karşı bir darbe girişiminin olabileceği söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi. Yapılan bir ankete göre, seçim yapılması durumunda Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u geride bırakıyor.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

'SEÇİM OLSA NETANYAHU GİDER'

İsrail'deki Maarif gazetesi, 'Bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu' sorusunun cevabının arandığı bir anketin sonuçlarını yayınladı. Seçim yapılsa 120 sandalyeli Meclis'te Ulusal Birlik Partisi'nin 12 yerine 40 sandalyesinin olacağı ifade edilen ankette, halihazırda parlamentoda 32 sandalyesi bulunan iktidardaki Likud Partisi'nin ise 18 sandalye alabileceği belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi'nin, geçen hafta yapılan ankete göre 4 sandalye daha artırdığı sonuçlara göre, mevcut durumda 8 sandalyeye sahip Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı 'Dini Siyonizm' partisi, seçim barajını geçemeyecek ve bu nedenle Meclis'te temsil edilemeyecek. Parlamentoda 6 sandalyeye sahip Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı 'Yahudi Gücü' partisi ise 10 sandalye kazanıyor.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!


Ankette görüşleri alınan İsraillilerin yalnızca yüzde 32'sinin mevcut Başbakan Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmeye uygun olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin bu pozisyonda Gantz'ı görmek istediğini söyledi; yüzde 21'i ise net bir cevap vermedi. İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddediyor.










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