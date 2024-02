Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: 51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak

Dün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı.Sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bir yandan hava şartlarıyla mücadele eden ekipler diğer yandan yapılan ilk aramada içi boş bir can salı buldu.Aramalar devam ederken yapılan sonar taramalarında, Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metrede deniz tabanındaki görüntüsüne ulaşıldı.Görüntülerle tespit edilen gemiye ulaşmak için çalışmalar sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceği aktarıldı. Ayrıca bakanlık denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerinin devam edeceğini de duyurdu.Bakanlığın açıklaması şu şekilde:'Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanına seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü Batuhan A isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adasının güney batısında karaya 5,3 deniz mili (10 km) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de altı kişilik personel arasında yer almaktadır'Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28'de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32'de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir.Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30'da İzmir Menderes'ten havalanan bir adet uçakta katılmıştır. SG 552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetleri icra edilmekte olup Bakanlığımız NENE HATUN acil müdahale gemisi de 15:30 saatinde olay yerinde olmak üzere intikal halindedir.Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi aynı amaç ile olay yerine intikal etmektedir.Olay yerinin derinliği 55 metre civarında olup yer tespitine müteakip batığa dalış için planlama yapılacaktır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görevli gemi listesi ise şöyle; “1 adet deniz karakol uçağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, TCSG 313, TCSG25, TCSG85 botları. “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, NENE HATUN gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, TCG ÇUBUKLU, TCG AKIN gemileri de aramaya kurtarma faaliyetinde yer almak üzere bölgeye intikal halindedir.TCSG GÜVEN ve TCG Ayvalık gemileri de arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere bölgeye intikal etmiştir.'