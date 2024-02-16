Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!

Türkiye'nin gözü kulağı Marmara Denizi'nden gelecek habere kilitlendi. Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alan kargo gemisi Batuhan A.'dan dün 07.12'de sinyal kesildi. Sabah 06.20 sıralarında acil yardım çağrısı yapan ancak dakikalar sonra batan gemide bulunan 6 mürettebatın bulunması için harekete geçildi.AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelin görev aldığı arama çalışmaları kapsamında sonar görüntüsü ile geminin deniz yüzeyinin elli bir metre altında olduğu tespit edildi.Yaklaşık 500 personel bölgede görev alırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında geminin battığı bölgede dalışların yapılacağını ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Öte yandan su altında kaydedilen görüntülerde geminin yan yatmadığı, parçalanmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu tespit edildi. Geminin battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtildi.Öte yandan mürettebatın yakınlarının endişeli bekleyişi ise devam etti. Geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'ın sözleri ise dikkat çekti.Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden ve babasından gelecek güzel haberi bekleyen Abdullah Uyanık, "Babamla en son 3-4 gün önce konuştuk. Bana 'Bu gemi bir gün batacak' dedi.Babam işiyle ilgili olarak konuştuğumuzda bana bu gemi batacak diyordu. Geminin çok eski bir gemi olduğunu söylüyordu. Biz de ona baba bırak bu işi artık diyorduk ama babam kaptanlık mesleğine aşık bir adamdı.Belki bu saatten sonra gidenlerimiz geri gelmeyecek ama bu tip eski gemilerin seyirlerinin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.