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Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş ilan etti. Katıldığı bir televizyon programında "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

Ekleme: 16.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
Genel seçimlerin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de yerel seçimler öncesi de aday belirleme krizi patlak verdi. Değişimin yalnızca genel başkan ismiyle sınırlı kaldığı parti, şimdi de yerel seçim tartışmalarıyla gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalan ve eş başkan olarak görülen Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti.

Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

İLÇE ADAYLARINI İMAMOĞLU BELİRLEDİ

PM İmamoğlu'nun kontrolüne girerken Özgür Özel'e yerel seçim adaylarının belirlenmesinde söz hakkı bile verilmedi. İstanbul'un tüm ilçe adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

TEKİN ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyi bekleyen eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aday gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

'EŞ DOST İLİŞKİLERİ PARTİDE BELİRLEYİCİ OLDU'

CHP'nin hiçbir objektif koşulun, liyakatin ve ehliyetin olmadığı bir partiye dönüştüğünü ifade eden Tekin şunları söylemişti:

'CHP, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve parti emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş, eş dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür'

Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

'BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR'

Gürsel Tekin, bugün ise katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş ilan etti. Önümüzdeki seçimlerde İmamoğlu'na destek olup olmayacağı sorulan Tekin, 'Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.' şeklinde yanıt verdi.













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