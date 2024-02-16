Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

Genel seçimlerin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de yerel seçimler öncesi de aday belirleme krizi patlak verdi. Değişimin yalnızca genel başkan ismiyle sınırlı kaldığı parti, şimdi de yerel seçim tartışmalarıyla gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalan ve eş başkan olarak görülen Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti.PM İmamoğlu'nun kontrolüne girerken Özgür Özel'e yerel seçim adaylarının belirlenmesinde söz hakkı bile verilmedi. İstanbul'un tüm ilçe adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyi bekleyen eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aday gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.CHP'nin hiçbir objektif koşulun, liyakatin ve ehliyetin olmadığı bir partiye dönüştüğünü ifade eden Tekin şunları söylemişti:'CHP, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve parti emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş, eş dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür'Gürsel Tekin, bugün ise katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş ilan etti. Önümüzdeki seçimlerde İmamoğlu'na destek olup olmayacağı sorulan Tekin, 'Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.' şeklinde yanıt verdi.