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Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı, tüm dünyayı panikletti. ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdi. ABD ve Batı medyası ise iddiayı manşetlerden verdi. İngiliz basını Putin'in 'son ve en iyi umudu' olarak gösterdiği planının savaşı uzaya taşıyacağını söyledi. Gerilim tırmanırken Krelim'den de beklenen açıklama geldi.

Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Ekleme: 16.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Dünya, Moskova'dan gelen haberle sarsıldı! Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı, büyük paniğe yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planlarını içerdiği bildirilen bilgilerin gizliliğinin kaldırılması konusunda çağrı yaptı.

Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

ABD: ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ!

ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia, İngiliz medyasında da geniş yer aldı. Başta BBC ve Daily Mail olmak üzere İngiliz medyasında yapılan yer alan haberlerde Rusya'nın uzay hamlesi 'bir kıyamet senaryosu' olarak yorumlandı.

TÜM İLETİŞİM AĞRILARI YOK EDİLİR!

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin'in uzaya nükleer silah gönderme planının yalnızca ABD ve Avrupa'yı değil, Çin ve Hindistan'ı da tehdit ettiğini vurguladı. Rusya'ya ait nükleer silahın tüm iletişim ağlarını, askeri savunma sensörlerini yok edebileceği ve dünyadaki modern yaşamı neredeyse imkansız hale getirebileceği açıklandı.

Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

İNGİLİZ MEDYASI: DEHŞET VERİCİ SONUÇLARI OLUR

Daily mail ayrıca uzaydaki bir savaş durumunda havaya uçurulan uyduların parçalarının Dünya'ya düşmesi gibi önemli bir risk olduğunu ve bu parçaların yoğun nüfuslu bölgelere denk gelmesi durumunda sonucun dehşet verici olduğunu da kaleme aldı.

Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

'Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda askeri sistemleri büyük ölçüde uzay teknolojisine dayanan Hindistan veya Çin de bunu kendilerine doğrudan bir saldırı olarak algılayabilir' ifadeleri kullanıldı.

Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

PUTİN'İN SON VE EN İYİ UMUDU!

Uzayda başlatılacak bir savaşın 'deli işi' olduğunu yazan Daily Mail, Putin'in darbe ya da Lahey'e teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında 'son ve en iyi umudu' olduğuna inandığı kıyamet silahına sarılabileceği vurgulandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD istihbaratının Rusya'nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu açıkladı. Ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını vurguladı. Kirby, 'Rusya'nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil' ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünya gündemine bomba gibi düşen iddiayı 'kötü niyetli bir uydurma' olduğunu açıkladı.
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