Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar

Büyükelçi atamalarıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayınlandı..Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan Krallığı’nda bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti.5 ülkeye yeni büyükelçiEski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.Diğer atama kararları şöyle:“Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral,Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç,Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen,Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı,Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş,Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı.”Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı.Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.Emrullah İşler, 7 Ocak 1960'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kuşçuören köyünde dünyaya geldi.Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.Yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı'nda tamamladı.Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarıyla çalıştı.Misafir öğretim üyesi olarak Kazakistan ve Suudi Arabistan'da görev aldı.Ayrıca Başbakan Başmüşaviri olarak görev yaptı ve Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi.Bilimsel kitaplar, makaleler ve bildirileri bulunmaktadır.İSİPAB Türk Grubu Başkanı olarak 24. Dönemde görev aldı ve 61. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.Bu görevini 29 Ağustos 2014 tarihine kadar sürdürdü. Dışişleri komisyon üyesi olarak görev yaptı ve İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.14 Ekim 2014 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu başkanı seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili seçildi.Arapça'yı çok iyi düzeyde, İngilizce'yi ise iyi düzeyde bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.Ahmet Misbah Demircan, 1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Babası, ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan'dır ve aslen Rize'nin Sütlüce köyündendir.İlköğretimini Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitim gördü. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.Aynı üniversitenin Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Tunus ve İngiltere'de dil eğitimi aldı.Profesyonel iş hayatına turizm sektöründe rehber olarak başladı ve çeşitli turizm alanlarında deneyim kazandıktan sonra özel bir turizm firmasında genel müdür olarak çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi, MÜSİAD'ın Dış İlişkiler ve Teşkilatlanma Komisyonu'na katılmasıyla başladı ve daha sonra Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TURSAB) çeşitli görevler üstlendi.2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete atıldı. İlk olarak AKP Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve daha sonra İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak aktif rol aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve seçimi kazandı. Ardından 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi.Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/355 sayılı karara göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı atanarak görev yapmıştır.Fatih Ulusoy, 1973 yılında Ürgüp, Nevşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu.2002-2004 yılları arasında Atina Büyükelçiliği'nde üçüncü ve ikinci katip olarak görev yaptı. 2004-2006 yılları arasında Doğu Avrupa ve Kafkasya Dairesi'nde uzman olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde daire başkanı olarak görev aldı.2009-2012 yılları arasında Doğu Avrupa ve Kafkasya Dairesi'nde genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde genel müdür olarak görev yaptı. 2015-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev aldı. 2016-2019 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda müsteşar olarak çalıştı.2019-2021 yılları arasında Güney Filipinler Barış Süreci'nde Bağımsız Silahsızlanma Komisyonu (IDB) Başkanı olarak görev yaptı. Son olarak 2021-2023 yılları arasında Riyad Büyükelçisi olarak görev aldı.Erdal Sabri Ergen, Ankara'da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu ve Tevfik Fikret Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise eğitimini Londra'daki Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nde aldıktan sonra lisans ve yüksek lisansını London School of Economics’te tamamladı.1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Erdal Sabri Ergen, Bişkek ve Oslo'da görev aldı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nda NATO Dairesi'nde çalıştı. 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Balkanlar İstikrar Paktı Özel Koordinatörü Bodo Hombach ve Erhard Busek'in Ofisi'nde çalıştı.2003-2011 yılları arasında NATO Sekretaryası'nda görev yaptı. 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı'na dönerek Araştırma ve Avrupa Birliği Daireleri'nde çalıştı ve 2014-2017 yılları arasında Mumbai Başkonsolosu olarak atandı.1 Aralık 2017 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında Encemine Büyükelçisi olarak görev yaptı. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.Haldun Koç, 1968 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında 1994 yılında yüksek lisansını tamamladı.1991 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. 2008-2013 yılları arasında Barselona Başkonsolosu olarak görev yaptı ve 2013-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı olarak görev aldı.14 Kasım 2016-21 Mart 2021 tarihleri arasında ise Bosna Hersek Büyükelçisi olarak görev yaptı. İngilizce ve İspanyolca dillerini bilmektedir. 2021 yılında Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı.Erkan Özoral, 1965 yılında Erzincan'da doğdu.1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı.Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Konsolosluk Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından, 1992-1994 yılları arasında Riyad Büyükelçiliği'nde üçüncü katip olarak çalıştı. Daha sonra 1994-1997 yılları arasında ise Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak görevine devam etti.1997-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nde ikinci katip ve başkatip olarak görev aldı. Ardından 1999-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği'nde müsteşar olarak kariyerine devam etti. 2003-2005 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında Bakü Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev aldı.2009-2011 yılları arasında İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev aldı. 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda "dışişleri danışmanı elçi" olarak çalıştı. Ardından Eylül 2014'ten Ekim 2016'ya kadar Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda "dışişleri danışmanı elçi" olarak görev yaptı.Erkan Özoral, 11 Ekim 2016 tarihinde Bakü Büyükelçiliği'ne atanmış ve bu görevini Nisan 2021 tarihine kadar sürdürmüştür.Mayıs 2021 itibarıyla Erkan Özoral, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü olarak görev yapmaktadır.1979 İzmir doğumlu olan ve evli bir çocuk babası olan Alper Aktaş, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır.2001-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmıştır.2005-2007 yılları arasında Bağdat Büyükelçiliği'nde III. Katip olarak görev almıştır.2007-2010 yılları arasında Paris Büyükelçiliği'nde II. Katip olarak görev yapmıştır.2010 yılında NATO Savunma Koleji'nde (İtalya) Başkatip olarak görev almıştır.2010-2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'nda Başkatip ve Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.2012-2014 yılları arasında Londra Büyükelçiliği'nde Müsteşar olarak görev yapmıştır.11 Eylül 2014 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Filibe Başkonsolosu olarak görev aldı.