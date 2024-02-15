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Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak

Savunma Bakanı Pistorius, füze savunma girişiminde Ankara'nın yer alacağını söyledi.

Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
Ekleme: 15.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
Almanya, Türkiye'nin füze savunma projesine dahil olacağını duyurdu.

Açıklamayı, NATO'daki mevkidaşlarıyla Brüksel'deki toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeç sırasında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptı.

Türkiye füze savunma projesine katılacak

Pistorius, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi olarak bilinen projeye, Türkiye'nin de katılacağını ifade etti.

Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak

Ayrıca Yunanistan'ın da bu girişimdeki yerini alacağı belirtildi. Böylece toplam üye sayısı 21'e yükselecek. Pistorius, "Bu, kısa sürede hatırı sayılır bir rakam." dedi.

Berlin yönetiminin, Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirme yönündeki hamlesi ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de Prag'da yapılan bir konuşmada duyurulmuştu.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi

Bloomberg'ün aktardığına göre, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik etmesini kapsıyor. Maliyet verimliliğinin ve esnekliğin artırılması amaçlanıyor.


Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak

Fransa, söz konusu füze savunma girişiminde yer alıyor. Paris yönetimi, savunma sistemlerinin kıtadaki yükleniciler tarafından üretilmesini savunuyor.

Pistorius ayrıca, Slovenya ile IRIS-T SLM hava savunma sistemi için satın alma sözleşmesi imzalayacaklarını sözlerine ekledi.
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