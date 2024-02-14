Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını devam ediyor.130 gündür süren saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor.İsrail ordusu, hastane, okul, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını yerle bir etti.Güvenli bölgede yaşam mücadelesi devam ediyorSaldırılar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölge olarak adlandırılan Refah kentine göç etmek zorunda kalırken, burada da hayat mücadelesi veriyor.Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik yeni bir açıklamada bulundu.Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusu tarafından düzenlenen 11 saldırıda 103 kişi hayatını kaybederken, 145 kişi yaralandı.Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 576'ya, yaralı sayısının ise 68 bin 291'e yükseldiği belirtildi.