Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler henüz unutulmuş değil.Yaşanan kayıp ve büyük yıkımlar, yurdun dört bir yanında adeta korku saldı. Vatandaşlar, oturdukları bina ve bölge için araştırmalara başladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ise bir kez daha yetkililerin gündemine girdi.Bu süreçte deprem uzmanları sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.En çok korku saçan il ise hiç şüphesiz İstanbul.Yıllardır Marmara depremi için hazırlık çağrıları yapılıyor.Ahmet Ercan'da yeni deprem paylaşımıDeprem, vatandaşın gündeminde yer alırken, açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Ahmet Ercan bir paylaşımda bulundu.'Bol yeşillik ile oksijen...'Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?'