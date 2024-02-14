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CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!

CHP'deki aday gerilimi fondaş medyaya kadar ulaştı! CHP'nin fonladığı Halk TV'de yayın yapan İsmail Küçükkaya belediye başkan adaylarını hedef aldı. "CHP'nin adayları beni heyecanlandırmıyor. 31 Mart'ta ve 1 Nisan'da neler olacağını görüyorum" diyerek seçim sonrası partide kurultay tartışmalarının yaşanacağına vurgu yaptı. İsmail Küçükkaya'nın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Eren Erdem çok sert çıktı. Baş aktörsün diyerek Küçükkaya'yı suçlayan Erdem, "Ekrem Başkan ile birlikte Kemal Bey'i indirmek için Özgür Özel'i Genel Başkan yaptık, 1 Nisan'da Özgür Özel'i yiyeceğiz demek istiyor. Cümlenin özeti bu" diyerek Küçükkaya'yı bombaladı!

CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Ekleme: 14.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan aday belirleme krizi, fondaş medyaya da sıçradı. CHP'nin fonladığı Halk TV'de yayın yapan İsmail Küçükkaya, canlı yayında partinin belediye başkan adaylarını hedef aldı.

CHP'li adaylarının kendisini heyecanlandırmadığını söyleyerek 'CHP'li adaylara bakıyorum İzmir'e Çankaya'ya bakıyorum beni heyecanlandırmıyor. 32 yıllık meslek hayatıma bakıyorum beni heyecanlandırmayan halkı da heyecanlandırmıyor. Beni heyecanlandırmayan benim izleyicimi de heyecanlandırmaz' ifadelerini kullandı.

'31 MART'TA GÖRECEĞİZ' DİYEREK KURULTAY İMASI YAPTI

Yerel seçim sonrası CHP'nin başarısız olması halinde yaşanacakları bildiğini de söyleyen İsmail Küçükkaya, '31 Mart'ta göreceğiz sonucu. Ne olacağını görüyorum. 1 Nisan günü ne olacağını görüyorum canlı yayında bunu söylersem yanlış anlaşılır kimseyi manipüle etmek istemiyorum. Ama 1 Nisan'da olup bitecekleri anlatabilirim adım gibi de biliyorum…' diyerek partide yeni bir kurultay yaşanma ihtimaline vurgu yaptı.

CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!


EREN ERDEM'DEN AĞIR SUÇLAMA

İsmail Küçükkaya'nın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Eren Erdem çok sert çıktı. Küçükkaya'yı Ekrem İmamoğlu ile birlikte operasyon yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmekle suçladı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Erdem, 'Sevgili İsmail, 'seni heyecanlandırmayan' bu sürecin oluşmasında emeği geçen baş aktörlerdensin. Şimdi kalkmışsın 'CHP adayları beni heyecanlandırmıyor' diyorsun.

Ahali mesajın aslını anlasın diye ben tercüme edeyim; 'Ekrem Başkan ile birlikte Kemal Bey'i indirmek için Özgür Özel'i Genel Başkan yaptık, 1 Nisan'da Özgür Özel'i yiyeceğiz…' Lafın tamamı deliye söylenir. Cümlenin özeti bu. Yaptığın; ettiğinde bu… Yapacağına da işaret çakmışsın. Allah, 1 Nisan'da Genel Merkeze yardım etsin' ifadelerini kullandı.

CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
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