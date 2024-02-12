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Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer’e partinin yurt dışı danışmanlığını teklif etti. Soyer ise teklifi, kendisine adaylık sürecinde haksızlık yapıldığını söyleyerek geri çevirdi.

Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı
Ekleme: 12.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı
31 Mart'a sayılı günler kala aday belirleme sürecinde artık sona gelindi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren CHP, yüksek oy aldığı bazı bölgelerdeki adaylarını henüz duyurmadı.

Açıklanan adaylar arasında ise en çok tartışılan bölgelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'le devam kararı almayan CHP, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

Soyer için yeni formül arandı

Tunç Soyer için ise parti yönetimi tarafından yeni bir formül aranmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tunç Soyer'le geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Soyer'in Özel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

CHP'nin yurt dışı danışmanlığını teklif etti

Sözcü'den Saygı Öztürk, Özgür Özel'in, CHP’nin yurt dışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istediğini aktardı.

Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. Saygı Öztürk, Soyer'in aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini de yerine getirdiğini anlattı.

Adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını söyledi

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Ekim 2023’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilmişti.

Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etmişti.
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