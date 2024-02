Murat Kurum: Bizi polemiklerin içinde görmeyeceksiniz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Kurum son olarak, Pendik'te 'Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Buluşması'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Demokrasi yerelde başlar' sözüne atıfta bulunan Murat Kurum, 'Biz de ilham aldığımız bu sözle İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerimizi kucaklayan bir demokrasi anlayışını inşallah her zaman sergilemeye devam edeceğiz.' dedi.AK Partili belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarından bahseden Kurum, 'Bizim belediyelerimiz asrın felaketinde 11 ilde sizlerle birlikte mücadele verdi. Kardeşlik elini, gönlünü tüm deprem bölgesine açtı. İşte biz böyle büyük bir aileyiz.' dedi.Polemiklerin içinde olmayacaklarını da belirten Kurum, zamanı İstanbul'un sorunlarını çözmek için kullanacaklarını aktardı.Yarı zamanlı bir belediyecilik yerine gece gündüz çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Kurum, 'Elazığ'da Malatya'da İzmir'de Giresun'da.. 81 ilimizde 500'ü aşkın ziyaretle eserleri olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O tecrübelerimizi İstanbul'a taşıyacağız.' şeklinde konuştu.Bizim belediyelerimiz asrın felaketinde 11 ilde sizlerle birlikte mücadele verdi. Kardeşlik elini, gönlünü tüm deprem bölgesine açtı. İşte biz böyle büyük bir aileyiz. Bizi polemiklerin içinde görmeyeceksiniz. Kentsel dönüşümle ilgili sorunları çözerken, trafik sorununu çözerken göreceksiniz. Biz çalışacağız. İstanbul için üreteceğiz. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Elazığ'da Malatya'da İzmir'de Giresun'da.. 81 ilimizde 500'ü aşkın ziyaretle eserleri olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O tecrübelerimizi İstanbul'a taşıyacağız.Cumhurbaşkanımız 50 yılı aşkın siyasi hayatı boyunca hep ne dedi? ‘Demokrasi yerelde başlar' dedi. Biz de ilham aldığımız bu sözle İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerimizi kucaklayan bir demokrasi anlayışını inşallah her zaman sergilemeye devam edeceğiz. Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var. Fetret döneminden kurtulmayı bekleyen, yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız.Bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil alan projesi yaptık. Birçok mahallemizde yıllardır milletimizin beklediği kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Pendik'te büyükşehir belediyesinin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Gelmediler, görmezden geldiler, Pendik'i yok saydılar Büyükşehir'in yaptığı işler emin olun Pendik belediyemizle bile yarışamaz. Bizim bir tane ilçe belediyemiz bile bugün İBB'nin yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapabiliyor. 'Pendik'te TEM ve E-5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan kent kavşağını süratle yapacağız. Tuzla-Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattı da 1 Nisan itibarıyla başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında.'