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Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kritik Kabinede ele alınacak konular arasında ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler olacak. Ayrıca öğretmen adaylarının beklediği atama kararlarınında bu kabinede ele alınacağı bildirildi.

Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var
Ekleme: 12.02.2024 - 08:39 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları konusu masada olacak. Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

ÖĞRETMENLERİ GÖZÜ KABİNEDE

Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti.

Tekin; 'Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir' ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

İç ve dış gelişmelerinin değerlendirileceği toplantıda ekonomik gelişmeler de ele alınacak. Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 2024 yılı enflasyon raporu ve izlenilen ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek.

Fahiş fiyatla ve enflasyona mücadele Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabinede özellikle son zamanlarda yaşanan terör saldırıları detaylı olarak ele alınacak. DEAŞ, DHKPC ve PKK başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve huzurunu tehdit eden tüm unsur ve teröristlere yönelik yapılan mücadele değerlendirilecek.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçen hafta seçim çalışması sırasında uğradığı silahlı saldırı da masaya yatırılacak. Geçtiğimiz hafta Çağlayan Adliyesi'ne DHKP-C'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırı masanın önemli başlıkları arasında olacak.

Saldırının önü ve arkası geniş bir şekilde ele alınacak. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesine yönelik DEAŞ saldırısı da masada yer alacak.

Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var

ÖNCELİKLİ GÜNDEM GAZZE

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan İsrail'in saldırılarının Nazileri aratmadığını ifade etmişti.

Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var

DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti.

2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanın da yapımı tamamlanan projelerle ilgili sunum yapması da öngörülüyor.

Külliye'de kritik Kabine toplantısı! Masada 3 kritik başlık var
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