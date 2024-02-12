İzmir'de feribot seferlerine fırtına engeli
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seferler geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Üçkuyular İskelesi'nde şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Üçkuyular İskelesi'nde şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir" denildi.