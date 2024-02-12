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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı Albahsır’ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi
Ekleme: 12.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı Albahsır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

MÜTALAA VERİLDİ

Savcı mütalaasında sanık Ahlam Albashır'ın YPG/PYD terör örgütü özel istihbarat elemanı olduğu, olayda bombacı sıfatıyla olayı gerçekleştirdiği, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için örgüt tarafından özel eğitimle Suriye'den ülkemize gönderildiği belirtildi. Kaçak yollarla İstanbul'a gelip eve yerleştirildiği ve eylem hazırlıklarına başladığı belirtilen mütalaada sanık Albashır'ın hiçbir teklifi reddetmediği vurgulandı. Savcı Ahlam Alhbashır hakkında iddianamedeki gibi 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi

'VEFAT EDEN İNSANLARDAN DOLAYI GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Mütalaaya karşı savunma yapan Ahlam Albashır, 'Ben bomba olduğun bilmiyordum. Ahmed'in Ammar'ın herhangi bir insanın bu olayla bir ilgisi yok. Bana sadece turist olarak gideceğimi fotoğraf çekmemi söylediler. Bu vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetim biriyim kimsenin yetim olmasını istemem. Hakkımda idam versenizde itiraz etmeyeceğim. Bazı insanlara ulaşılması için elimden geleni yaptım. Suriye'ye giden şahısların yakanlanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Bu insanların hiçbirinin suçu yok. Bana hangi hükümler verilirse itiraz etmeyeceğim' dedi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi

SAVCI 'VİCDANI VARSA GECELERİ UYUYAMASIN'

Albashır'ın savunmasının ardından duruşma savcısı, tercümana sanık Ablam'a söylemesi için 'Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti vicdanı varsa geceleri uyuyamasın.' dedi
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