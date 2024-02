Hamza Dağ İzmirli gençlerle bir araya geldi: Özgürlük herkesin vazgeçilmezidir

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, 'Gençlik Aşkıyla İzmir' sloganlı Gençlik Buluşması programında çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi. Dağ burada gençlerin sorularını cevapladı.'GÜL SOKAK'A GİTTİĞİM GÜN HEYECANDAN UYUYAMADIM'Bir gencin, '(Alsancak'taki) Gül Sokak gençlerin çok fazla vakit geçirdiği bir yer. Siz de geçtiğimiz günlerde seçim çalışması kapsamında oradaydınız. Benim sormak istediğim, bu bir reklam çalışması mıydı? Yoksa kazandığınız takdirde sizi tekrar orada görecek miyiz?' sorusu üzerine Hamza Dağ şu cevabı verdi; 'Biz o gün restoranda Ceyda hanımla (Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı) bir yemek yedik. Gül Sokak'a ilk defa gitmiyoruz, daha önce de gittik. Kıbrıs Şehitleri'ne de daha önce gittik. Kordon'u da daha önce dolaştık. O gün dedik ki, 'Gel bir Gül Sokak'a gidelim.' Yanımızda bir veya iki tane danışmanla Gül Sokak'ı dolaştık. Dolaşırken de oradaki gençlerin ilgi alakası bizi çok mutlu etti. O gün çok yorgun olmama rağmen o heyecandan uyuyamadım. Bana inanılmaz bir enerji verdi. Yani biz ilk defa gitmedik, son defa da gitmeyeceğiz. Ben şunu düşünüyorum açıkçası, İzmir Kordon'suz olmaz. İzmir Karşıyaka'sız, Güzelbahçe'siz olmaz. Çeşme'siz olmaz. İzmir bunlarla güzel. İzmir balıksız da olmaz.''EKSPRES HATLAR YAPACAĞIZ'Gençlerden biri, İzmir'de özellikle öğrencilerin en büyük sorununun toplu ulaşım olduğu hatırlatarak, Hamza Dağ'a bu konudaki vaatlerini sordu. Dağ, 'Bir kere öğrencilerin yoğun gidip geldiği bölgelerle ilgili ekspres hat düşünmemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlarla istişare ettik. Olabilecek de bir iş, olacak da… Ben devam ettiğini zannediyordum ancak beslemelerle beraber kalktığını öğrendim. İnşallah biz yapacağız.' dedi.'ÖZGÜRLÜK HERKESİN VAZGEÇİLMEZİDİR'Hamza Dağ, bir gencin, 'İzmirli gençlerin vazgeçilmez bir şeyi varsa o da özgürlükleridir. Eğer başkan seçilirseniz bu özgürlüklere müdahale edecek misiniz?' sorusuna ise, 'Arkadaşlar özgürlük herkesin vazgeçilmezidir. Bu kadar globalleşen dünyada özgürlük konusunda farklı bir durum içine girmek ve girebilmek ihtimal dahilinde değil. Zaten bu konuda ülkemizde Allah'a şükür büyük oranda bir rahatlama söz konusu. Bir belediye başkanının da bu konuda müdahale etme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir yetkisi olduğu mümkün değil. Ben İzmir'i bilen biriyim yani İzmir'in evladıyım. Onun için yani benim bu anlamda kastettiğiniz şey pozisyonda farklı bir düşünce içinde olabilme ihtimalim söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Yani gençler belli kalıplara hapsedilmemeli. Birileri siyasi rant için bir kalıba hapsetmek düşüncesinde olabilir. Biz buna fırsat vermeyeceğiz hep beraber. Ne diyor Hazreti Ömer; 'Ben adalet terazisinden vazgeçtiğim an beni kılıcınızla düzeltin'. Ben de adalet terazisinden, kastettiğiniz özgürlük terazisinden vazgeçersem, buradaki herkes beni düzeltsin arkadaşlar.' şeklinde yanıtladı.'İZMİR CUMHURİYETİN VE ANADOLU'NUN KALESİDİR'Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'in CHP'nin kalesi olduğu iddialarına ilişkin, 'Arkadaşlar hep birlikte başaracağız. Hep beraber başaracağız. Hem 31 Mart akşamı samimiyet kazanacak. Hem de 31 Mart'tan sonra bu şehirde samimiyet kazanacak. Birileri bu şehri çantada keklik görmesine fırsat vermeyeceğiz artık. Ben ciddi bir iddia içindeyim bu konuda. Çıktığım iddia da, belediye başkanını kazanma konusunda inşallah gerekli çalışmayı yapıyorum. Ama her şeyin ötesinde şu var; Cumhuriyet Halk Partisi bu şehri arka bahçesi olarak görüyor. Ne yazık ki. Biz hep birlikte bunun böyle olmadığını göstermek durumundayız. Ben kendi mücadelemi bu konuda veriyorum. Gençlerin hepsinden de destek istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir siyaset yapılamaz. Bu siyaset değil, siyaset dediğiniz rasyonel yapılır. Burası bir partinin kalesi değil. Burası Cumhuriyetin ve Anadolu'nun kalesi. Cumhuriyetin ilk kurşununun atıldığı şehir ve Yunan'ın denize döküldüğü şehirdir. Dolayısıyla Cumhuriyetin kalesidir. Öyle bir siyasi partinin kalesi falan değildir.' ifadelerini kullandı.GENÇLERE İZMİR KART MÜJDESİDağ, yarın yapacağı proje tanıtım toplantısı öncesi gençlere bazı müjdelerini de açıkladı. Dağ, 'Size buradan şunun müjdesini vermiş olayım. İzmir'im kart, Genç İzmir'im Kart, Öğrenci İzmir'im Kart inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlerin emirlerinde olacak. O kartları o kadar çok kullanacaksınız ki eskiyecek.' dedi.'BİRÇOK KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ'Gençlerden birinin kütüphanelere ilişkin projeleri sorması üzerine konuşan Hamza Dağ, 'Gerçekten Millet Kütüphanesi çok önemli. Aynı zamanda bizim belediyelerin hepsinde var ve içerisinde çay, çorba, kek ücretsiz. İzmir'de var mı bir tane? Ne yazık ki yok. Menemen'de şimdi yapıyoruz. Çok emin olun, yani büyükşehir olduğumuzda biz inşallah ilçelerde de her yerde ciddi sayıda 'Nev Mekan' mekan tarzında öğrencilerin gelip ders çalışabileceği, aynı zamanda sosyal aktivite yapabileceği ve çayının, çorbasının, kekinin de ücretsiz olacağı birçok kütüphane kuracağız. Bunu yapacağız.' dedi.'BELEDİYE BAŞKANININ ŞATOSUNU SOSYAL TESİSE ÇEVİRECEĞİM'Hamza Dağ, İzmir'in gündemin oturacak önemli bir projesini de gençlere açıkladı. Dağ, 'Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz 'Şato'da oturuyor. Ben 'Şato'da oturmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. 'Şato'yu öğrencilerin, bu şehrin hanımlarının ve ailelerin, gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz. Bunun da sözünü buradan vermiş olalım. Uzun süredir aslında aklımdaydı ama büyükşehir belediye başkanımız rencide olur mu acaba diye endişe içindeydim. Büyükşehir belediye başkanı olarak 'Şato'da değil, yine şu anda halkın içinde nasıl oturuyorsam o şekilde oturmaya devam edeceğim.' şeklinde konuştu.HAMZA DAĞ'I DUYGULANDIRAN ANIBir gencin siyasetin hayatına kattıklarını ve kendisinden götürdüklerini sorması üzerine Hamza Dağ duygulandı. Dağ, yaşadığı hüznü şu cümlelerle anlattı: Gençliğimi siyasete harcadım demiyorum, gençliğimi siyasetle bereketlendirdim diyorum. Tabii içimde ukde olan ne var? Ben çocuklarımın yeteneklerini Kovid-19 zamanında keşfettim. Kovid-19 olmasaydı ben çocukların yeteneklerini göremeyecektim belki de. Benim için az yetenekli dediğim çocuğumun aslında ne kadar çok yetenekli olduğunu gördüm. İşte bu biraz sizi zorluyor.' Dağ'ın bu anları anlatırken duygulanması, salondakileri de duygulandırdı.'BU GÖREVİ HAYAL ETTİM'Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hayal ettiğini belirterek, 'Siyaset yapmak istiyordum, milletvekili olmak da hep içimde vardı. Milletvekilliğim dönemince yani bir gün bu şehirde büyükşehir belediye başkanı olursam ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? Nereye kadar bir şey yapabilirim? Tabii bunun hayalini kurdum. Bugün onun hayalini kurduğum için adaylık süreci olduğunda ben varım. Çünkü ben bu şehrin her yerinde bir iz eser bıraktım. İnşallah hep birlikte bunun da nasip olduğunu göreceğiz ve birlikte bu şehri yöneteceğiz.''KÖRFEZ TURKUAZ RENKTE OLACAK'İzmir'in çevre kirliliğine de değinen Hamza Dağ, bu konuda projelerinin de olduğunu belirtti. Dağ, 'Hem Harmandalı hem çöp konusu ve bunun yanında körfezin temizlenmesi ana gündemlerimizden birisi olacak. Daha çok doğalgazı şehrin tamamını hakim kılarak çözebileceğimiz bir iş. Körfez ile ilgili şunu söyleyeyim, Körfez her halükarda turkuaz renkte olacak.' dedi.