Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan çiftçiye müjde: Yardımlar katlanacak

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile kol kola seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'yı sokak sokak gezmeyi sürdüren Altınok, Evren ilçesinde açıklamalarda bulundu.SKM açılışında Evrenlilere seslenen Altınok projelerini anlattı, Hirfanlı Baraj Gölü'nü turizm merkezi haline getireceklerini ve balıkçılığı destekleyeceklerini söyledi. Altınok, 'Evren birçok zenginliklere sahip. İnşallah barajımızı, ben 'deniz' diyorum, Evren barajımızı bir turizm merkezi yapacağız. Balıkçılara destek vereceğiz. Bununla beraber buraya rekreasyon alanları, oturma yerleri, piknik alanları, spor tesisleri yapacağız. Balıkçılarımıza da her türlü desteği vereceğiz. Ağ istiyorlarsa ağını vereceğiz, motoru eskidiyse motoruna destek olacağız. Aa Evren'de balıkçılığı teşvik edeceğiz.' dedi.Ankaralı, Ankara sevdalısı olarak Başkent'i yönetmek için yola çıktığını belirten Altınok şöyle konuştu: 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey dediler ki 'Alın size Ankaralı bir aday, Ankara aşığı bir aday, Ankara sevdalısı bir aday.' Ne yapacak Ankaralı hemşerilerimiz ve Evrenli hemşerilerimiz? Destek verecekler. Ankara kazanacak, sizler kazanacaksınız, çocuklarımız kazanacak. Bir oy kullanacağız torunlarımız kazanacak değerli hemşerilerim. Dolayısıyla sizleri mahcup etmeyeceğiz İnşallah. Destek sizden, gerisi inşallah bizden.'Çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara verecekleri destekleri Evren'de de anlatan Altınok şunları söyledi: 'Tohum desteğimizi 2 tonla 5 ton arasına çıkartıyoruz inşallah. Çiftçimiz 500 kilogram tohumla ancak 10 dönüm yeri ekebilir. Mazot desteği iki sefer verildi, başka yok! Biz ne yapıyoruz? 100 litreden 500 litreye çıkartıyoruz. Pekâlâ, bu mazotu nereden alacak çiftçilerimiz biliyor musunuz? Evren'den alacaklar. Evren'deki benzin istasyonlarından alınacak.Biz de parasını, 500 litre ne tutuyorsa ona göre vereceğiz. Evrenlilerin ne kadar fide ihtiyacı varsa vereceğiz. Köylülerimizden ve çiftçimizden ücret almayacağız. Büyükşehir, yüzde 25 gibi bir ücret alıyor şimdi ama biz ücret almadan Keçiören'de yıllardır milyonlarca fide dağıtıyoruz. Büyükbaş, küçükbaş hayvan ve arı desteği de vereceğiz. Hayvancılığı geliştireceğiz, tarımı geliştireceğiz.'Altınok nüfus bakımından büyük olan köylere park ve spor tesisleri yapacaklarını ve burada bir de personel bulunduracaklarını ifade etti. Öğrencilere, kadınlara ve yetişkinlere yönelik başta Çanakkale turu olmak üzere birçok turistik gazi turları düzenleyeceklerini belirtti.