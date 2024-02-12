CHP PM'de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel'den İmamoğlu'na Kadıköy ve Çankaya'da kesik... İki ilçede DEM'den icazet

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor.Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de boyut kazanmış vaziyette. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. PM, Özgür Özel başkanlığında 'İstanbul'un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları' gündemiyle toplanıyor.Öncesinde ise merkez yönetim kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek.Öte yandan Çankaya'da parti içindeki kaosu körükleyecek gelişmelerin yaşanması ise muhtemel. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'in aday olması ise için bastırıyor. Genel Merkez, Özgür Özel'in 'Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz' sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırladı.Böylelikle Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı.İmamoğlu Çankaya için önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi aday yaptırmak için kolları sıvamış, Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı artırmıştı.Öte yandan Çankaya'da bazı aday adayları Özgür Özel ve Genel Merkez'e karşı ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride 'Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur' denildi.Eminağaoğlu, Özel ve CHP Genel Merkezi'nin toplumun güvenini kırdığını belirterek 'Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır. Partideki belli sıfattaki isimlerden atama yapılacağı söylemi eşitlik ilkesini ortadan kaldırıyor!' ifadelerini kullandı.Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istemesi, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise kendi mesai arkadaşlarını Çankaya'ya aday olarak dayatmasına sert tepki gösteren CHP Çankaya aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu şu ifadeleri kullandı;Çankaya CHP'dir, Çankaya Cumhuriyettir diyoruz. Konu adaylardan çıktı, partide kimi grupların kimi desteklediği kimi desteklemediği konusundaki söylentilere kadar indirgendi. Bu partimizi de yıpratıyor.Öyle konular öyle durumlar yaşanıyor ki; partide bir kimsenin avukatı, bir kimsenin danışmanı ve PM üyesi...Bir iki isim etrafında dönüp dolaşıyor atama yapılacak kişi. Bu kişiler adaylık başvurusu yapmamış kişiler. Neden adaylık başvurusu yapmamış kişiler böyle bir konuda gündeme taşınıyor? Bu partimizi yıpratıyor. Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır.Gelelim CHP'nin büyük bir rant kapısı olarak gördüğü ve bir türlü pastayı paylaşamadığı Kadıköy'deki aday belirleme krizine.Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu cephesi Tülin Hadi'nin aday olmasını istiyor. Ancak Genel Merkez, Tülin Hadi isminin Kadıköy için gündeme gelmediğini belirterek Hadi'yle ilgili adaylık iddialarını yalanlıyor.