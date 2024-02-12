CHP'li Adana Büyükşehir Beledinin, bugüne kadar işten attığı 3 binden fazla işçiden biri de belediyenin çeşitli birimlerinde 9 yıl temizlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) oldu.CHP'li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”11 ay önce 3 gün işe gelmediği iddiasıyla tutulan tutanakla işine son verilen Gönül Adıgüzel, bu nedenle tazminatını da işsizlik maaşı da alamadı.Açtığı işe iade davasını da kazanmasına rağmen görevine iade edilmeyen Adıgüzel, '2014'te Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işe başladım.Önce park ve bahçeler daha sonra belediyenin yüzme havuzlarında temizlik görevlisi olarak çalıştım. Bu dönemde geçirdiğim çeşitli rahatsızlıklar sonucu yüzde 60'a yakın engelli raporu verildi.Geçen yıl, 29, 30 ve 31 Mart 2023'tearihlerinde mazeretsiz işe gitmediğim yönünde tutanak tutarak, işten çıkarmışlar.Ama elimde, o tarihlerde çalıştığıma dair benim ve sorumlu müdürün imzası bulunan belge var. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'e gidip, haksız yere çıkarıldığımı söylediğimde bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın.Bura da bir sürü filinta var' diyerek hakaret etti. Ardından görevlileri çağırıp, 'bu kadın işe alınmayacak' talimatı vererek, benim binaya girişimi engelletti. Bu konuda da şahidim var.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2019'da seçimlerinde kazandığı takdirde hiç bir işçinin ekmeğiyle oynamayacağına dair namus ve şeref sözü vermişt