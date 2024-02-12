Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİSevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği vurgulandı.Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulandı.