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BTK harekete geçti: Telefonlarda ortak şarj dönemi başlıyor

Avrupa Birliği'nin yıl sonu itibarıyla satılan tüm elektronik eşyalarda standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı sonrası, BTK da ilk adımları attı.

Ekleme: 12.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
BTK harekete geçti: Telefonlarda ortak şarj dönemi başlıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'na şarj aletlerinin elektronik cihazların hepsinde tek tip şekilde üretilmesine ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu tasarı, 2024 sonu itibarıyla üye devletler tarafından uygulanacak.

2024 yılı sonuna kadar AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameraların USB Type-C şarj bağlantı noktasıyla donatılması gerekecek.

Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun cihazlarını herhangi bir USB-C şarj kablosuyla şarj etmelerine olanak tanıyacak.

Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 15 modellerinde USB-C şarj girişini kullanarak şimdiden gerekli adımları atmıştı.

BTK'dan da hamle geldi

Avrupa Birliği'nin yıl sonu itibarıyla satılan tüm elektronik eşyalarda standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı sonrası, BTK'dan da hamle geldi.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlandı. Bu sayede, yılda 1 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlanacak.

BTK harekete geçti: Telefonlarda ortak şarj dönemi başlıyor

Tüm elektronik cihazlar USB-C'ye geçiyor

Taslağa göre; mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C'ye uyumlu olacak.

Yılda 980 tona varan elektronik atık tasarrufu sağlanacak

Şarj cihazlarının ortalama ağırlıklarının 23-131 gram arası olduğu düşünüldüğünde, yılda 170 ila 980 ton arası elektronik atık tasarrufu da sağlanması bekleniyor.

En çok atık İstanbul'da

Türkiye'de yıllık üretilen elektronik atık miktarı 52 bin 129 ton olarak belirlenirken, Türkiye'de en yüksek kişi başı elektronik atık üretiminin İstanbul'da olduğu belirtildi.

Genel olarak Marmara Bölgesi illerinin bu oranda üstlerde yer aldığı ve Doğu'ya gidildikçe bu oranın düştüğü görüldü.

BTK harekete geçti: Telefonlarda ortak şarj dönemi başlıyor

Yıl sonunda devreye girecek

Taslağa göre, yönetmeliğin hükümleri, telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yönetmelik hükümleri, sadece dizüstü bilgisayarlar (laptoplar) için 28 Nisan 2026'dan itibaren uygulanacak.
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