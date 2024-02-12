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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti. Kabulde, Gazeravcı, 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
Ekleme: 12.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

'TÜRKİYE'NİN İLK UZAY İNSAN MİSYONU'

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu' yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

'KUTLU YOLCULUĞUMUZUN BAYRAK DEĞİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK'

Öte yandan Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 'Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk.' dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

'CUMHURBAŞKANIMIZ, DEVLETİMİZİN BÜTÜN KURUMLARI HİÇBİR AKSAKLIĞA MAHAL VERMEDİLER'

Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirterek, 'Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

'TÜRKİYE, HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE UZAYDAKİ ÇALIŞMALARDAN PAY ALACAK'

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarındaki ifadelerden ve yorumlardan büyük gurur duyduğunu bildirerek, 'Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimizi, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz. ' dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

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