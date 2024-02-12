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Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk! BAE ve Mısır'a kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunacak. Başkan Erdoğan en son 2012 yılında Mısır'ı ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk! BAE ve Mısır'a kritik ziyaret
Ekleme: 12.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk! BAE ve Mısır'a kritik ziyaret
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın gelecek hafta yapacağı ziyaretlere ilişkin programını paylaştı. Buna göre Başkan Erdoğan 12-13 Şubat tarihlerinde BAE'yi, 14 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

DUBAİ'DEKİ ZİRVEYE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek' teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk! BAE ve Mısır'a kritik ziyaret

BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Zirve vesilesiyle, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.

MISIR'A KRİTİK ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacağı kaydedildi.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının gündemde olduğu aktarıldı.
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