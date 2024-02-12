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Aralık 2023 işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu

TÜİK işsizlik oranını ve istihdam verilerini paylaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2023 işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu
Ekleme: 12.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Aralık 2023 işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu
Türkiye ekonomomi politikasının temelinde iş gücünü artırmak yatıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım 2023'te yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti

İş gücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,5 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

Aralık 2023 işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 24,7 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.
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