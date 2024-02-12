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74 ilde dört gündür süren 'MERCEK-11' operasyonu: İki bin silah ele geçirildi bin 124 şüpheli gözaltına alındı

74 İlde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik dört gündür devam eden “MERCEK-11” operasyonlarında iki binden fazla silah ve tüfek ele geçirilirken bin 124 şüpheli ise gözaltına alındı.

74 ilde dört gündür süren 'MERCEK-11' operasyonu: İki bin silah ele geçirildi bin 124 şüpheli gözaltına alındı
Ekleme: 12.02.2024 - 08:47 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
74 ilde dört gündür süren 'MERCEK-11' operasyonu: İki bin silah ele geçirildi bin 124 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

'Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Mardin, Uşak, Edirne, Kayseri, Malatya, Ordu, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Tokat, Van, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Aksaray, Kırklareli, Muş, Rize, Sivas, Bilecik, Bingöl, Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Trabzon, Ağrı, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Sinop, Yalova ve Yozgat olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11” Operasyonlarında' 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 150 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi. 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

74 ilde dört gündür süren 'MERCEK-11' operasyonu: İki bin silah ele geçirildi bin 124 şüpheli gözaltına alındı
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