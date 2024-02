Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan: "Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete layık bulmadılar. Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler." dedi.

Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ'a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart'ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz.Biz birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde hata arıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Biz de CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz' diyen kibirli bir dil olamaz.Biz de oy tercihleri sebebiyle insanlarımızı aşağılama olmaz. Biz de sırf kendisini rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek yok. Biz de CHP'nin belediye başkanları gibi 'Oy yoksa hizmet de yok' gibi tehdit olmaz.Beceriksizlik, iş bilmezlik bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor. Vatandaşımız CHP'nin idare ettiği yerlerde klasik belediye hizmetlerini almakta zorlanıyor. Bunlar asfalt dökmemekle övünebiliyor.14-28 Mayıs seçim süreci ve sonrasında buna bir kez daha şahit olduk. Depremzedelerimize hakaret savurmaktan çekinmediler. Bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa öz eleştiri vermediler. Millete parmak sallamadan önce kendilerine 'Acaba biz nerede hata yapıyoruz' diye sormadılar. Son seçim yenilgisini de 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu'na kestiler. CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandallarla karşılaşıyorsunuz.Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete layık bulmadılar. Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler. Benim Tekirdağlı kardeşim Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi? Sandıklarda bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız?Bunlarda demokrasiye bağlılık yok, bunlarda istişare etmek yok, bunlarda hatasından dolayı milletten helallik isteme gibi bir erdemlik yok. Seçim meydanlarında tutamayacak sözleri verme erdemliği var. Bir de iradesine haciz koydukları vatandaşlarımızı ürkütmek var.Dün gerçekleşen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dün 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum.Saldırganlardan bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız.Geçen sene 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felaketin yıl dönümünde oradaydık. Hükümetimizin deprem bölgesini asla terketmediğini ve etmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Tüm illerimizi dolaşıyoruz, hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz. 5 ilde bizzat teslim ettiğimiz konut sayısı 31 binden fazladır. Durmak yok. Bu gerçeği yurt dışından bölgeyi ziyarete gelen yabancı basın mensupları da açıkça görmektedir.Geçirdiği elim trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime rahmet diliyorum. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.Kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Kentsel dönüşüm ile şehrini depreme hazırlamak yerine nümayiş yapan belediye başkanları gördük. Şehirleri depreme hazırlamak için hiçbir somut adım atmıyorlar. 31 Mart sonrası hükümet yerel yönetim iş birliği ile şehirlerimizi depremlere hazırlayacağız. Tekirdağ'ı ele ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız. Tekirdağ'da merkezi yönetim ve belediye el ele vereceğiz ve Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız. 31 Mart seçimleri Tekirdağ için milat olacaktır.Tekirdağ'da 157 milyar liralık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitemizi şehre kazandırdık. 45 spor tesisi yaptık. Kentsel dönüşümde 2919 konutu dönüşümünü sağladık. İktidara geldiğimizde 2 adet arıtma su tesisi ile hizmet verilirken bugün 19 adetle nüfusun tamamına hizmet veriliyor. 3.5 milyarlık sosyal yardım yaptık.33 sağlık tesisi inşa ettik. Tekirdağ şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete sunduk.