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Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...'

Türkiye’nin ve Alper Gezeravcı’nın uzay başarısını yakından takip eden ve sayfalarına taşıyan Yunan gazetesi haberi, “Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü” şeklinde verdi.

Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...'
Ekleme: 10.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...'
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı görevini tamamladı.

19 Ocak'ta başlayan uzay yolculuğunda deneylerini gerçekleştiren Gezeravcı, dün dünyaya adımını attı.

Gidişi kadar dönüşü de merakla beklenen Gezeravcı, dünya basınında da geniş yer buldu.

Yunan, Gezeravcı'yı yakından takip etti

İlk günden bu yana büyük yankı uyandıran uzay deneyiminde 13 çalışmaya imza atan Gezeravcı, Yunan basınında da yer aldı.

Komşunun yerel basını Yunan İn.gr haber sitesi, uzay misyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde olmasına dikkat çekti.

Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...'

'Yunanistan yıldızları izlerken...'

Pentapostagma gazetesi ise haberi dikkat çeken bir başlıkla yayınladı.

Haberde, “Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya'ya döndü” denildi.


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