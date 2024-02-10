Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılına ilişkin projelerini duyurdu

Türkiye'nin yerel seçimi takvimi hızlanıyor.Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı.Bu isimler arasında en dikkati çeken ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı oldu.Çocuklarla yakından ilgilenen, yaşlıları ziyaret eden Şadi Yazıcı, örnek bir belediye başkanı olarak zikrediliyor.2009 yılında göreve gelen ve başkanlığı boyunca yaptığı hizmetlerle anılan Başkan Yazıcı, Tuzla için geri kalan döneme özel, yeni ve birbirinden faydalı projelerini hazırladı.Tuzlalıların gönlünde taht kuran Başkan Yazıcı'nın 2024 yılından 2029 yılına kadar olan vaatleri ise şu şekilde sıralandı:Tuzla'daki her detayı düşünen Başkan Yazıcı, yeni projelerle ilçenin çehresine yenilikler katacak.Yapılacak olan bu projeler sayesinde vatandaşlar, ailesiyle birlikte eğlenmenin ve dinlenmenin keyfini sürecek.Hem aileler hem gençler bu projeler sayesinde güvenle ve gönül rahatlığıyla piknikler, turnuvalar, kamplar düzenleyecek.Gençlerle beraber olmayı çok seven Başkan Yazıcı, onlar için birbirinden değerli projeler hazırladı.Gençlerin eğitimine katkı sağlamak isteyen Başkan Yazıcı, millet kırahaathaneleri ve kültür merkezlerini tanıttı.Yazıcı, Tuzla'nın İstanbul'un en görkemli merkezi olacağını belirterek, “Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık” dedi.Başkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve MHP yöneticilerine teşekkür ederek, Tuzla halkının kendisine gösterdiği desteğe vurgu yaptı.Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve Tuzla'ya hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını belirterek, Tuzla'nın İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezi haline geldiğini söyledi.Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak 550 birbirinden özel projeyle Tuzla'nın gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek, “Artık burası eskisi gibi değil, eski Tuzla değil. ‘Artık Tuzla İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezidir' sözümüz ve özgün ağırlığımız daha fazla ve daha büyük. Şüphesiz bu kolay olmadı.Emek emek ilmek ilmek işledik. 550 birbirinden özel proje ile bu günlere ulaştık. Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık” dedi.Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda, “Son 2 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bazı tartışmalarımız oldu. Son iki yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ile yaptığımız tartışmaların nedeni tam da budur. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, Tuzla'nın hedeflerini, yerini tam anlayamadığını düşünüyorum. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti. Bizim kavgayla işimiz asla olmadı olmayacak, ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla'nın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bunun için de hep beraber mücadele edeceğiz” dedi.Başkan Şadi Yazıcı, “Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe - Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz sadece bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla'nın hakkıydı.Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla'nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, Tuzla'yı küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da başlatılan, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak.En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi, merkezi hükümet ve Tuzla'da aynı hizmet ve hedef için çalışarak Tuzlamızı daha da iyi noktaya birlikte çıkaracağız. Bizim için yeni dönem başlayacak ve yeni dönemin parlak yıldızlarından biri yine Tuzla olacak” ifadelerini kullandı.