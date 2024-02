Murat Kurum: İstanbul'un gerçek gündeminden kaçıyorlar

Kadıköy'de bir otelde düzenlenen 'STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması'na katılan Kurum, İstanbul'un trafik ve deprem olmak üzere acil çözüm bekleyen iki temel sorunu olduğunu söyledi. Kurum, Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattının projelerini tüm detaylarıyla birlikte hazırladıklarını belirterek, 'Söğütlüçeşme'den metroya binen kardeşimin önce boğazın altından geçeceği ve ardından Beylikdüzü'ne kadar kesintisiz seyahat edeceği bu projenin inşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla sürecini başlatacağız.' ifadesini kullandı.Anadolu'yu, Avrupa'ya kesintisiz şekilde bağlayarak insanların trafikteki çilesini bitirmek istediklerini aktaran Kurum, İstanbul'da toplu ulaşımı güçlendirirken diğer taraftan da alternatif yollar açarak 2 yakaya 2 büyük tünel projesi yapacaklarını anlattı.Kurum, toplam 122 kilometreye ulaşacak bu tünellerle İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafiği yerin altına alacaklarını kaydederek, 'Yeni Sahra-Bostancı arasında 10 kilometrelik tünellerimizi hemen süratle başlatacağız ve Yeni Sahra'dan kardeşlerimiz Bostancı sahile kesintisiz bir şekilde ulaşacaklar.' diye konuştu.Kadıköy'den Tuzla'ya giden güzergahtaki D-100 kara yolunda trafiğin sabah, öğlen ve akşam çile haline geldiğini dile getiren Kurum, burada yapacakları yan yol düzenlemeleriyle yoğunluğu azaltacaklarını ve Kadıköylüleri rahatlatacaklarını ifade etti.İstanbul'da, 22 yılda devasa ulaşım hizmetleri yaptıklarına işaret eden Kurum, 'Bizim İBB dönemimizden sonra bu eserlerin etrafına yeterli ulaşım yatırımları yapılmadı. Söğütlüçeşme ve Rıhtım Meydanı'ndaki trafiğin sebebi de budur. Biz bu konuda da aksiyona geçeceğiz.' dedi.Kurum, trafiği burada yerin altına alacakları bilgisini paylaşarak, 'Trafikten boşalan o alana da çocuklarımızın, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın vakit geçireceği, yemyeşil ağaçlarıyla, sarı-lacivert peyzajıyla Kadıköylü kardeşlerimizin yeni meydanını inşallah Kadıköy'e kazandıracağız. Oradaki hattı da inşallah müjdelerini çok yakın zamanda vereceğimiz Haydarpaşa'da yapılacak Anadolu Yakası'nın en büyük, en görkemli kültür merkeziyle, sanat merkeziyle birleştireceğiz.' şeklinde konuştu. Kadıköy'ü Üsküdar Kız Kulesi'nin olduğu aksa, Üsküdar Meydanı'na kesintisiz bağlayacaklarını belirten Kurum, bu projeyi de detaylarıyla çok yakın zamanda İstanbullulara sunacaklarını aktardı.Kurum, Kadıköy'ün eski mahalleleri olan Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa'da büyük bir dönüşüm projesi başlatacaklarını anlattı.Doğrudan 60 bin vatandaşı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine değinen Kurum, dünyanın neresine gidilirse gidilsin böylesine tek bir alanda büyük dönüşüm projesinin görülemeyeceğini söyledi.'Bu irade Cumhur İttifakı'nın iradesidir. Bu irade 'Yaparsa AK Parti yapar.' anlayışının tezahürüdür.' diyen Kurum, Fikirtepe'de durmuş kentsel dönüşüm projesini hızlıca nasıl yaptılarsa, diğer duran, atıl, bakımsız kalmış projeleri de hızlıca yapacaklarını bildirdi.Kurum, Kadıköy'de öğrenciler için yeni yurtlar, gençlik merkezleri ve kütüphaneler yapacaklarını vurguladı.5 yılda hem ilçede hem de İstanbul'da çok vakit kaybettiklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:'Mevcut yönetim hala İstanbul'un gerçek gündeminden kaçarak insanımızın vaktini harcamaya devam ediyor. Siz Kadıköy'e bir tane spor sahası bile açamamışsınız. Hayvan bakım merkezi kuramamışsınız. Yeşil alan yapmamış, trafiği yönetememiş, bir yuvayı bile yenilememişsiniz. Hala, yok 'Cumhurbaşkanı şöyle dedi.' yok 'Hükümet böyle yaptı.' Arkadaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydınız, 28 Mayıs'ta cevabınızı aldınız. İstanbul dışında her türlü gündem peşinde koşuyorsunuz. Milletin mührünü 28 Mayıs'ta gördünüz. Bırakın artık bu sahte gündemleri, maskeli pazarlıkları ve sözde halkçılığı. Artık aklınız, fikriniz hep İstanbul'un dışında.'İstanbulluların bunu 5 yıldır gördüğünü dile getiren Kurum, şöyle devam etti:'Artık İstanbul'a dönün, İstanbullulara dönün diyoruz. İstanbul'a dönün de artık şöyle aynaya bir bakın kendinizle yüzleşin. 'Ya ben 5 yılda bu millet için, İstanbul için ne yaptım?' diye bir sorgulayın yahu. O kadar vaat verip 'Metro ağlarıyla öreceğim, yeşil alanlarla donatacağım.' deyip bu sözlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini göreceksiniz. Kusura bakmayın, yönetemediniz, yönetemiyorsunuz. 31 Mart'tan sonra da zaten böyle bir fırsatınız olmayacak. Hani 'Geçti Bor'un pazarı' derler ya o pazar geçti, İstanbullular neyin ne olduğunun farkında. Biz bunları söylüyoruz ama bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor. İstanbul'un imkanları ve enerjisi heba edilmeye devam ediliyor.'Murat Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetimi ile ilçe belediyesinin Kadıköy'ü kaderine terk ettiğini, verilen sözleri tutmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bugün Kadıköy'ümüzde yapılmış tek bir kapalı spor salonu bile yok. 7 yıl önce Acıbadem'de yapımına başlanan spor salonu ise artık tamamen atıl durumda, çürümeye terk edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Kadıköy'de 50 tane amatör spor kulübümüz var. Bir tane futbol sahası var, tek bir spor kompleksi yok. CHP'li ilçe belediyesi seneler önce göstermelik bir temel attı ancak hala inşaatı devam ediyor, bitirilemiyor. Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz, bunu anladık. Yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun da Kadıköy'ümüze yakışmayacak bu manzarayı bir an önce değiştirin.'CHP'li yönetime 4 sorularının olduğunu dile getiren Kurum, 'Kadıköy'ün hayvanseverlerine verdiğiniz sözler neden tutulmadı? Hayvan bakım evi ve tedavi merkezlerini bugüne kadar niye yapmadınız? Annelerimize söz verdiğiniz 21 kreş nerede? Söz verdiğiniz yeşil alanlar nerede? Bunlar inanın sözde çevreciler. Kalamış Parkı'nda 'Düzenleme yapacağız.' diyerek oradaki güzelim ağaçlarımızı dahi kestiğinizi Kadıköylüler gördü.' diye konuştu.Kurum, bu yeşil alan katliamına sessiz kalmayacaklarını, Kalamış Parkı dahil boş duran her alanı milletle birlikte yemyeşil yapacaklarını ifade ederek, 'Ben inanıyorum ki Kadıköylüler hem bu ihmalkarlıkların hem de bu çevre katliamların hesabını sandıkta bir bir soracak.' değerlendirmesinde bulundu.Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Cumhur İttifakı Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan ve sanatçı Uğur Işılak da katıldı.